Як безпечно користуватися генератором – 5 правил

Порушення можуть призвести до отруєння чи пожежі.

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області нагадало правила безпечної експлуатації генераторів під час відключень електроенергії.

Розміщення: тільки на відкритому повітрі або в приміщенні з вентиляцією. Мінімум 6 метрів від будинку, вікон чи авто; біля суцільної стіни — не менше 1 метра. Майданчик має бути рівним і стійким.

Підключення: роботи виконує кваліфікований електрик. Перед запуском перевіряють проводку, заземлення, кабелі та стан генератора. Пошкодження, підтікання чи сторонні шуми — привід негайно вимкнути прилад.

Захист: сухий одяг, гумові рукавички, взуття з ізольованою підошвою, захист очей і слуху. Генератор не використовують під дощем чи снігом.

Обслуговування: відповідальна особа повинна мати IV групу з електробезпеки (до 1000 В).

