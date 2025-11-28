  1. В Украине

Как безопасно пользоваться генератором – 5 правил

09:37, 28 ноября 2025
Нарушения могут привести к отравлению или пожару.
Как безопасно пользоваться генератором – 5 правил
Управление инспекционной деятельности в Житомирской области напомнило правила безопасной эксплуатации генераторов во время отключений электроэнергии.

Размещение: только на открытом воздухе или в помещении с вентиляцией. Минимум 6 метров от дома, окон или автомобилей; возле сплошной стены – не менее 1 метра. Площадка должна быть ровной и устойчивой.

Подключение: работы выполняет квалифицированный электрик. Перед запуском проверяют проводку, заземление, кабели и состояние генератора. Повреждения, подтекание или посторонние шумы — повод немедленно выключить прибор.

Защита: сухая одежда, резиновые перчатки, обувь с изолированной подошвой, защита глаз и слуха. Генератор не используют под дождем или снегом.

Обслуживание: ответственное лицо должно иметь IV группу по электробезопасности (до 1000 В).

