НАБУ та САП проводять слідчі дії у керівника ОП Андрія Єрмака

НАБУ проводить слідчі дії у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії у керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Про це офіційно повідомили в НАБУ.

Йдеться про санкціоновані обшуки, які здійснюються в межах розслідування.

