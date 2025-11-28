НАБУ та САП проводять слідчі дії у керівника ОП Андрія Єрмака
09:18, 28 листопада 2025
НАБУ проводить слідчі дії у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії у керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Про це офіційно повідомили в НАБУ.
Йдеться про санкціоновані обшуки, які здійснюються в межах розслідування.
