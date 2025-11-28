НАБУ и САП проводят следственные действия у руковидителя ОП Андрея Ермака

НАБУ проводит следственные действия в Ермака, осуществляемые в рамках расследования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят следственные действия у руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Об этом официально сообщили в НАБУ.

Речь идет о санкционированных обысках, которые осуществляются в рамках расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.