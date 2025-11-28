НАБУ и САП проводят следственные действия у руковидителя ОП Андрея Ермака
09:18, 28 ноября 2025
НАБУ проводит следственные действия в Ермака, осуществляемые в рамках расследования.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят следственные действия у руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Об этом официально сообщили в НАБУ.
Речь идет о санкционированных обысках, которые осуществляются в рамках расследования.
