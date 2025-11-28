  1. В Україні

Після домашніх пологів задушила дитину: на Рівненщині жінку можуть примусово лікувати

10:13, 28 листопада 2025
Психіатрична експертиза засвідчила, що на момент скоєння злочину та донині жінка перебуває в неосудному стані — вона не розуміє значення своїх дій і не здатна їх контролювати.
Після домашніх пологів задушила дитину: на Рівненщині жінку можуть примусово лікувати
фото: pixabay
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рівненській області 35-річна жінка задушила власне немовля невдовзі після домашніх пологів. Про це повідомили у прокуратурі.

Інцидент стався у липні 2025 року. За інформацією слідства, жінка перебувала на 38-му тижні вагітності та самостійно народила вдома дівчинку. Після пологів жінка не звернулася по медичну допомогу, а новонароджену задушила.

Згодом тіло дитини без ознак життя правоохоронці знайшли під покривалом на ліжку в будинку його матері. Експертиза показала, що причиною смерті стала механічна асфіксія через нестачу кисню.

Під час розслідування з'ясувалося, що породілля має двох дітей, щодо яких її позбавили батьківських прав. Третю вагітність вона ретельно приховувала.

Жінці повідомили про підозру за вбивство матері своєї новонародженої дитини та взяли під варту.

Психіатрична експертиза показала, що жінка неосудна – має хворобу, через яку під час вчинення злочину і досі не усвідомлює своїх дій та не може ними керувати.

Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про застосування до жінки примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до спеціального закладу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]