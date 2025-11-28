Після домашніх пологів задушила дитину: на Рівненщині жінку можуть примусово лікувати

Психіатрична експертиза засвідчила, що на момент скоєння злочину та донині жінка перебуває в неосудному стані — вона не розуміє значення своїх дій і не здатна їх контролювати.

фото: pixabay

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рівненській області 35-річна жінка задушила власне немовля невдовзі після домашніх пологів. Про це повідомили у прокуратурі.

Інцидент стався у липні 2025 року. За інформацією слідства, жінка перебувала на 38-му тижні вагітності та самостійно народила вдома дівчинку. Після пологів жінка не звернулася по медичну допомогу, а новонароджену задушила.

Згодом тіло дитини без ознак життя правоохоронці знайшли під покривалом на ліжку в будинку його матері. Експертиза показала, що причиною смерті стала механічна асфіксія через нестачу кисню.

Під час розслідування з'ясувалося, що породілля має двох дітей, щодо яких її позбавили батьківських прав. Третю вагітність вона ретельно приховувала.

Жінці повідомили про підозру за вбивство матері своєї новонародженої дитини та взяли під варту.

Психіатрична експертиза показала, що жінка неосудна – має хворобу, через яку під час вчинення злочину і досі не усвідомлює своїх дій та не може ними керувати.

Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про застосування до жінки примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до спеціального закладу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.