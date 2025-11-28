После домашних родов задушила ребенка: в Ровенской области женщину могут принудительно лечить

Психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения преступления и по сей день женщина находится в невменяемом состоянии — она не понимает значения своих действий и не способна их контролировать.

В Ровенской области 35-летняя женщина задушила своего младенца вскоре после домашних родов. Об этом сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел в июле 2025 года. По информации следствия, женщина находилась на 38 неделе беременности и самостоятельно родила дома девочку. После родов женщина не обратилась за медицинской помощью, а новорожденную задушила.

Впоследствии тело ребенка без признаков жизни правоохранители обнаружили под покрывалом на кровати в доме его матери. Экспертиза показала, что причиной смерти стала механическая асфиксия из-за нехватки кислорода.

В ходе расследования выяснилось, что у роженицы есть двое детей, в отношении которых ее лишили родительских прав. Третью беременность она тщательно скрывала.

Женщине сообщили о подозрении за убийство матери своего новорожденного ребенка и заключили под стражу.

Правоохранители обратились в суд с ходатайством о применении к женщине принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в специальное учреждение.

