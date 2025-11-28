Суд: юрособи повинні мати е-кабінет у «Електронному суді» — КГС ВС повернув скаргу через його відсутність

КГС ВС виснував, що чинне законодавство не містить у собі винятків, які б звільняли юридичну особу від обов’язку зареєструвати електронний кабінет при визнанні її банкрутом та відкритті ліквідаційної процедури.

Верховний Суд роз’яснив, що чинне законодавство не містить у собі винятків, які б звільняли юридичну особу від обов’язку зареєструвати електронний кабінет в підсистемі «Електронний суд» Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи при визнанні її банкрутом та відкритті ліквідаційної процедури.

Ухвала КГС ВС від 29.09.2025 у справі № 911/899/22(911/3490/22).

Деталі справи

У провадженні господарського суду знаходиться справа про банкрутство ТОВ «Софія буд груп» (далі – відповідач-1, боржник), в межах якої ОСББ «Софія Київська 2» подало позов про скасування державної реєстрації на об’єкт нерухомого майна (споруду виробничого призначення ГРП).

Місцевий господарський суд скасував державну реєстрацію права власності боржника на споруду виробничого призначення, з чим погодився суд апеляційної інстанції.

ТОВ «Софія буд груп» в особі ліквідатора − арбітражного керуючого подало касаційну скаргу, яку КГС ВС залишив без руху та зобов’язав скаржника надати документ, що підтверджує сплату судового збору, і зареєструвати електронний кабінет в підсистемі «Електронний суд».

Оскільки скаржник не виконав вимог ухвали КГС ВС щодо необхідності реєстрації електронного кабінету ТОВ «Софія буд груп» в підсистемі «Електронний суд», касаційну скаргу повернули.

Рішення суду

Відповідно до ч. 5 ст. 6 ГПК України електронний кабінет — це персональний кабінет (веб-сервіс чи інший користувацький інтерфейс) у підсистемі (модулі) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи, за допомогою якого особі, яка пройшла електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації та сервісів ЄСІКС або її окремих підсистем (модулів), у тому числі можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

У ч. 6 зазначеної статті Кодексу встановлено, зокрема, що юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, реєструють свої електронні кабінети в ЄСІКС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов’язковому порядку. Можливість реєстрації Електронного кабінету у підсистемі (модулі) ЄСІКС обумовлюється наявністю у відповідної юридичної особи чинного кваліфікованого електронного підпису (КЕП), створеного в порядку, визначеному Законом України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

КГС ВС зазначив, що оскільки відповідно до ч. 1 ст. 61 КУзПБ ліквідатор з дня свого призначення виконує повноваження керівника (органів управління), арбітражний керуючий – ліквідатор ТОВ «Софія буд груп» може отримати кваліфікований електронний підпис цієї юридичної особи та зареєструвати електронний кабінет ТОВ «Софія буд груп» в підсистемі «Електронний суд» ЄСІКС.

Крім цього, суд касаційної інстанції підкреслив, що відповідачем-1 у цій справі є саме юридична особа − ТОВ «Софія буд груп», а не арбітражний керуючий (ліквідатор), який лише представляє інтереси товариства. Наявність електронного кабінету в арбітражного керуючого (ліквідатора) не замінює обов’язку юридичної особи зареєструвати електронний кабінет.

Актуальність відкриття електронного кабінету для боржника у справі про банкрутство юридичної особи, особливо в ліквідаційній процедурі, також ґрунтується на можливості відсторонення / заміни ліквідатора та необхідності забезпечити новому ліквідатору доступ до судових документів підприємства-боржника, включаючи відомості про дату та час поданих / отриманих судових електронних документів.

КГС ВС виснував, що чинне законодавство не містить у собі винятків, які б звільняли юридичну особу від обов’язку зареєструвати електронний кабінет в підсистемі «Електронний суд» ЄСІКС при визнанні її банкрутом та відкритті ліквідаційної процедури.

Ухвалою КГС ВС повернув скаржнику касаційну скаргу.

