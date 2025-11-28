Суд: юрлица должны иметь е-кабинет в «Электронном суде» — КХС ВС вернул жалобу из-за его отсутствия

КХС ВС сделал вывод, что действующее законодательство не содержит исключений, которые освобождали бы юридическое лицо от обязанности зарегистрировать электронный кабинет при признании его банкротом и открытии ликвидационной процедуры.

Верховный Суд разъяснил, что действующее законодательство не предусматривает исключений, которые освобождали бы юрлицо от обязательной регистрации электронного кабинета в подсистеме «Электронный суд» Единой судебной информационно-коммуникационной системы при признании его банкротом и начале процедуры ликвидации.

Ухвала КХС ВС от 29.09.2025 по делу № 911/899/22(911/3490/22).

Детали дела

В производстве хозяйственного суда находится дело о банкротстве ООО «София буд групп» (далее — ответчик-1, должник), в рамках которого ОСМД «София Киевская 2» подало иск об отмене государственной регистрации на объект недвижимости (сооружение производственного назначения — СПН).

Местный хозяйственный суд отменил госрегистрацию права собственности должника на объект, что поддержал и суд апелляционной инстанции.

ООО «София буд групп» в лице ликвидатора — арбитражного управляющего подало кассационную жалобу, которую КХС ВС оставил без движения и обязал заявителя предоставить документ об уплате судебного сбора и зарегистрировать электронный кабинет в подсистеме «Электронный суд».

Поскольку заявитель не выполнил требования ухвалы КХС ВС относительно необходимости регистрации электронного кабинета ООО «София буд групп» в подсистеме «Электронный суд», кассационная жалоба была возвращена.

Решение суда

Согласно ч. 5 ст. 6 ХПК Украины электронный кабинет — это персональный кабинет (веб-сервис или иной пользовательский интерфейс) в подсистеме (модуле) Единой судебной информационно-коммуникационной системы, с помощью которого лицу, прошедшему электронную идентификацию, предоставляется доступ к информации и сервисам ЕСИКС или ее отдельных подсистем (модулей), в том числе возможность обмена документами (включая процессуальные документы и доказательства) между судом и участниками процесса, а также между самими участниками. Электронная идентификация осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, позволяющих однозначно установить личность.

В ч. 6 указанной статьи Кодекса установлено, в частности, что юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, в обязательном порядке регистрируют свои электронные кабинеты в ЕСИКС или её отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами. Возможность регистрации Электронного кабинета в подсистеме (модуле) ЕСИКС обусловлена наличием у соответствующего юридического лица действующей квалифицированной электронной подписи (КЭП), созданной в порядке, определённом Законом Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

КХС ВС отметил, что поскольку согласно ч. 1 ст. 61 КУзПБ ликвидатор с дня своего назначения выполняет полномочия руководителя (органов управления), арбитражный управляющий — ликвидатор ООО «София буд групп» может получить квалифицированную электронную подпись этого юридического лица и зарегистрировать электронный кабинет ООО «София буд групп» в подсистеме «Электронный суд» ЕСИКС.

Кроме того, суд кассационной инстанции подчеркнул, что ответчиком-1 в этом деле является именно юридическое лицо — ООО «София буд групп», а не арбитражный управляющий (ликвидатор), который лишь представляет интересы общества. Наличие электронного кабинета у арбитражного управляющего (ликвидатора) не заменяет обязанности юридического лица зарегистрировать электронный кабинет.

Актуальность открытия электронного кабинета для должника в деле о банкротстве юридического лица, особенно в ликвидационной процедуре, также обусловлена возможностью отстранения / замены ликвидатора и необходимостью обеспечить новому ликвидатору доступ к судебным документам предприятия-должника, включая сведения о дате и времени поданных / полученных судебных электронных документов.

КХС ВС сделал вывод, что действующее законодательство не содержит исключений, которые освобождали бы юридическое лицо от обязанности зарегистрировать электронный кабинет в подсистеме «Электронный суд» ЕСИКС при признании его банкротом и открытии ликвидационной процедуры.

Ухвалой КХС ВС кассационная жалоба была возвращена заявителю.

