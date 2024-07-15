Как работают артиллеристы ВСУ во время лютой жары: видео

Украинские защитники в тяжелых погодных условиях продолжают уничтожать врага.

На фронте, как в прямом, так и переносном смысле очень жарко. Враг постоянно обстреливает позиции украинских защитников, а лютая жара, которая в последнее время держится в стране, также донимает наших воинов.

В сети обнародовали видео, в каких условиях приходится работать артиллеристам ВСУ во время лютой жары.

Напомним, только в Киеве за три дня установлено семь температурных рекордов.

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