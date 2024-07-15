Невероятная жара: в Киеве за три дня установлено семь температурных рекордов

Только 14 июля метеорологи зафиксировали в столице три температурных рекорда.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в Киеве зафиксирован ряд температурных рекордов.

По данным наблюдений метеостанции Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, 12 июля в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда.

Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для этого дня, ведь температура не опустилась ниже 22,8°С. Предыдущее рекордное значение 2021 превышено на 0,8°С.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 28,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1959 года на 1,4°С, а климатическую норму – на 7,5°С.

13 июля в столице также установлено два температурных рекорда.

Максимальная температура воздуха достигла 35,4°С, что на 1,3°С выше предыдущего рекордного показателя 1936 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня и составила 29,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 на 0,7°С, а климатическую норму - на 8,3°С.

14 июля метеорологи зафиксировали три температурных рекорда.

Минимальная температура воздуха в столице в этот день не опустилась ниже 22,7°С. Предыдущее рекордное значение 1951 превышено на 1,6°С.

Максимальная температура воздуха достигла 35,9°С, что на 2,7°С выше предыдущего рекордного показателя 1951 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила 29,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 на 1,8°С, а климатическую норму – на 8,2°С.

Всего с начала месяца уже установлено десять температурных рекордов.

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