В Украине после 16 июля может прибавиться военных патрулей на улицах, - представитель Полтавского ТЦК Истомин

На улицах военные патрули будут продолжать проверять у граждан военно-учетные документы.

Фото: enovosty.com

В Украине после 16 июля, истекают 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, военных патрулей на улицах может быть больше. Об этом сообщил спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью «Телеграфу».

На вопрос, станет ли меньше военных патрулей на улицах после 16 июля, он заявил: «Возможно, даже станет больше. Трудно сказать».

«Проверка военно-учетных документов также относится и к компетенции полиции. Поэтому к проверкам документов военнообязанные должны быть всегда готовы.

Но никто и не отменял правил военного учета, которые существовали до полномасштабной войны», - сказал он.

Также Роман Истомин добавил, что 60 дней, в течение которых нужно было актуализировать данные, это дополнительное время, предоставленное каждому для того, чтобы он мог обновить свои военно-учетные документы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Минобороны развенчали ТОП-5 распространенных мифов, почему военнообязанные боятся обновлять данные через Резерв+

Также сообщалось, какие данные военнообязанных сверяют во время их обновления.

Добавим, в Полтавском ТЦК отметили, что штраф за необновление данных не будут выписывать только уточнившим учетные данные после 18 мая.

Минобороны не поддержало законопроект о продлении срока на обновление военно-учетных данных.

Еще сообщалось, в каком случае за неуплату штрафов ТЦК могут забрать единственное жилье уклониста.

Напомним, уклоняющихся от военного учета лиц – в частности, которые не сообщили государству свои актуальные данные, и добровольно не уплатят штрафы, которые им «выпишет» ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже арест недвижимого имущества. Для физических лиц штраф за КУоАП может составлять от 17 тысяч до 25,5 тысячи грн, для должностных лиц юридических лиц – до 59,5 тысячи грн.

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