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Будут судить депутата облсовета, разоблаченный на взятке от военного при содействии в оформлении материальной помощи

20:34, 15 июля 2024
Военнослужащий после получения материальной помощи должен был отдать депутату половину от полученной суммы, достигающей 30 тысяч гривен.
Будут судить депутата облсовета, разоблаченный на взятке от военного при содействии в оформлении материальной помощи
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Будут судить депутата областного совета, разоблаченного на взятке от военного при содействии в оформлении материальной помощи. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении депутата областного совета, обвиняемого в получении неправомерной выгоды военнослужащего ВСУ.

САП не указывает, о каком именно областном совете идет речь.

Установлено, что в январе 2024 года чиновник предложил военнослужащему помочь в выделении материальной помощи для лечения. Военнослужащий после получения материальной помощи должен был отдать депутату облсовета половину от полученной суммы, которая достигает 30 тысяч гривен.

Действия депутата квалифицированы по ч. 1 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от двух до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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