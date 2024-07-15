Будут судить депутата облсовета, разоблаченный на взятке от военного при содействии в оформлении материальной помощи

Военнослужащий после получения материальной помощи должен был отдать депутату половину от полученной суммы, достигающей 30 тысяч гривен.

Будут судить депутата областного совета, разоблаченного на взятке от военного при содействии в оформлении материальной помощи. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении депутата областного совета, обвиняемого в получении неправомерной выгоды военнослужащего ВСУ.

САП не указывает, о каком именно областном совете идет речь.

Установлено, что в январе 2024 года чиновник предложил военнослужащему помочь в выделении материальной помощи для лечения. Военнослужащий после получения материальной помощи должен был отдать депутату облсовета половину от полученной суммы, которая достигает 30 тысяч гривен.

Действия депутата квалифицированы по ч. 1 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от двух до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.