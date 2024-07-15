Перед судом постане депутат облради, якого викрили на хабарі від військового за сприяння в оформленні матеріальної допомоги

Військовослужбовець після одержання матеріальної допомоги мав віддати депутату половину від отриманої суми, що сягає 30 тисяч гривень.

Судитимуть депутата обласної ради, якого викрили на хабарі від військового за сприяння в оформленні матеріальної допомоги. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно депутата обласної ради, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ.

САП не вказує, про яку саме обласну раду йде мова.

Встановлено, що у січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні матеріальної допомоги для лікування. Натомість військовослужбовець після одержання матеріальної допомоги мав віддати депутату облради половину від отриманої суми, що сягає 30 тисяч гривень.

Дії депутата кваліфіковані за ч. 1 ст. 368 КК України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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