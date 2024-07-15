Перед судом постане депутат облради, якого викрили на хабарі від військового за сприяння в оформленні матеріальної допомоги

Судитимуть депутата обласної ради, якого викрили на хабарі від військового за сприяння в оформленні матеріальної допомоги. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Зазначається, що прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно депутата обласної ради, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ.
САП не вказує, про яку саме обласну раду йде мова.
Встановлено, що у січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні матеріальної допомоги для лікування. Натомість військовослужбовець після одержання матеріальної допомоги мав віддати депутату облради половину від отриманої суми, що сягає 30 тисяч гривень.
Дії депутата кваліфіковані за ч. 1 ст. 368 КК України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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