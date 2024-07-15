Компанія, яка володіє правами на порятунок «Титаніка», вперше за 14 років проведе експедицію до уламків корабля

Робота експедиції дозволить провести аналіз поточного стану місця уламків «Титаніка» та детальну оцінку артефактів, які можна використовувати для майбутнього відновлення корабля.

Компанія, яка володіє правами на порятунок легендарного «Титаніка», проведе першу за 14 років експедицію до уламків корабля. Про це повідомляє AP.

Вказується, що члени експедиції використовуватимуть сучасні технології для обробки світлин, щоб зробити детальні фото та картографічні зображення місця затонулого корабля та уламків.

Вони хочуть порівняти їх із зображеннями 2010 року. Організатори очікують побачити нові типи підводних жителів та планують спостерігати за ділянками, де збирається сміття або погіршується стан корабля.

Робота дозволить компанії провести комплексний аналіз поточного стану місця уламків та детальну оцінку артефактів, які можна безпечно використовувати для майбутнього відновлення.

«Це дозволить нам задокументувати «Титанік» у безпрецедентних деталях і поділитися новими відкриттями з місця затонулого корабля з громадськістю, продовжуючи надзвичайну роботу та пристрасть PH (прізвисько загиблого директора підводних досліджень Поль-Анрі Наржоле – ред.)», – зазначила президент компанії Джессіка Сандерс.

Місія стартує вже у середині липня 2024 року і триватиме до 13 серпня.

Як відомо, законними правами на порятунок уламків корабля, який затонув у північній частині Атлантичного океану в 1912 році, володіє компанія RMS Titanic Inc. Перша експедиція компанії до цього місця з 2010 року стартувала в п'ятницю з Провіденса, штат Род-Айленд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.