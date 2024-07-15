У Києві сталась ДТП за участі легковика та сміттєвоза: є постраждалі, фото

У неділю, 14 липня, до у Києві на проспекті Володимира Івасюка сталась дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві, внаслідок зіткнення легкового автомобіля Toyota з сміттєвозом, стався витік пального.
«Рятувальники надали допомогу по змиттю пального з проїжджої частини дороги», - заявили у ДСНС.
Медики надали допомогу учасникам ДТП до прибуття пожежного підрозділу.
Причини події будуть встановлювати правоохоронці.
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