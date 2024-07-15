У Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних

Як заявили у Міноборони, проходження ВЛК для оновлення даних відразу не вимагається – лише після отримання окремої повістки на проходження ВЛК, однак користувачі стверджують, що без проходження ВЛК у ТЦК відмовляються вносити оновлені дані.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Міністерство оборони України заявило, що при оновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Інше трактування закону у Міноборони назвали «некоректним».

«У зв'язку з поширенням неточної інформації у деяких телеграм-каналах та інших інформаційних ресурсах щодо штрафів за оновлення даних без проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони України роз’яснює.

Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби.

Міністерство оборони підкреслює, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії» - підкреслили у відомстві.

Також директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк заявив, що «законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку. Крім того, в статті 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено окремий обов'язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби».

Разом з тим, користувачі у коментарях до допису Міноборони повідомляють, що при оновленні даних у ТЦК у них зазвичай вимагають пройти ВЛК.

«Мабуть, Міноборони та представники ТЦК живуть на різних планетах. Повідомляю: мені особисто представник Житомирського ТЦК, який займається безпосередньо оновленням, поставив обов'язкову умову для оновлення даних – cпочатку проходження ВЛК, а після цього оновлення. Ті, хто проходив ВЛК знають, скільки це займає часу. До 21.07 головний лікар ВЛК навіть не записує на прийом. Зрозуміло, що я не встигну отримати цей код у військовий. Тоді штраф, ходи по судам і оскаржуй, хоча записався в електронній черзі і готовий був до оновлення всіх даних» - зазначають коментатори.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК.

Також ми писали, що суд визнав дії ТЦК з мобілізації чоловіка, який не досяг мобілізаційного віку, правомірними.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.