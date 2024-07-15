Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

У Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних

11:21, 15 липня 2024
Як заявили у Міноборони, проходження ВЛК для оновлення даних відразу не вимагається – лише після отримання окремої повістки на проходження ВЛК, однак користувачі стверджують, що без проходження ВЛК у ТЦК відмовляються вносити оновлені дані.
У Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних
Джерело фото: armyinform.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України заявило, що при оновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Інше трактування закону у Міноборони назвали «некоректним».

«У зв'язку з поширенням неточної інформації у деяких телеграм-каналах та інших інформаційних ресурсах щодо штрафів за оновлення даних без проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони України роз’яснює.

Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби.

Міністерство оборони підкреслює, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії» - підкреслили у відомстві.

Також директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк заявив, що «законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку. Крім того, в статті 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено окремий обов'язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби».

Разом з тим, користувачі у коментарях до допису Міноборони повідомляють, що при оновленні даних у ТЦК у них зазвичай вимагають пройти ВЛК.

«Мабуть, Міноборони та представники ТЦК живуть на різних планетах. Повідомляю: мені особисто представник Житомирського ТЦК, який займається безпосередньо оновленням, поставив обов'язкову умову для оновлення даних – cпочатку проходження ВЛК, а після цього оновлення. Ті, хто проходив ВЛК знають, скільки це займає часу. До 21.07 головний лікар ВЛК навіть не записує на прийом. Зрозуміло, що я не встигну отримати цей код у військовий. Тоді штраф, ходи по судам і оскаржуй, хоча записався в електронній черзі і готовий був до оновлення всіх даних» - зазначають коментатори.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК.

Також ми писали, що суд визнав дії ТЦК з мобілізації чоловіка, який не досяг мобілізаційного віку, правомірними.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Місцева рада і власники сусідніх ділянок – ВС пояснив, хто є належними відповідачами у справі про визнання права власності на самочинно побудований будинок

Чоловік тричі звертався з декларацією про готовність будинку до введення в експлуатацію, проте отримував відмови – що вирішив ВС у справі про визнання права власності.

ВККС викладе для конкурсантів в апеляційні суди не лише тестові питання, а і відразу вірні відповіді

Стануть відомі правильні відповіді на тести для кандидатів в апеляційні суди, а сам іспит відбудеться через 45 днів.

Верховний Суд розглянув справу проти каналу HBO, який у серіалі «Чорнобиль» без дозволу використав імена та історію ліквідатора аварії на ЧАЕС Василя Ігнатенка

Верховний Суд висловив позицію, чи можна було без дозволу використати імена родини ліквідатора аварії на ЧАЕС Василя Ігнатенка у серіалі від HBO «Чорнобиль».

Після оновлення БЕБ зможе «дати по руках» іншим органам, які зараз розслідують економічні злочини – Гетманцев

БЕБ стане єдиним органом, який розслідуватиме економічні злочини, матиме довіру «білого» бізнесу і викликатиме острах тих, хто звик обходити закон – Гетманцев про реформу.

У Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних

Як заявили у Міноборони, проходження ВЛК для оновлення даних відразу не вимагається – лише після отримання окремої повістки на проходження ВЛК, однак користувачі стверджують, що без проходження ВЛК у ТЦК відмовляються вносити оновлені дані.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду