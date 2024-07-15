В Минобороны утверждают, что ТЦК не может требовать прохождения ВЛК при явке лица для обновления данных

Как заявили в Минобороны, прохождение ВЛК для обновления данных сразу не требуется, а только после получения отдельной повестки на прохождение ВЛК, однако пользователи утверждают, что без прохождения ВЛК в ТЦК отказываются вносить обновленные данные.

Источник фото: armyinform.com.ua

Министерство обороны Украины заявило, что при обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется. Другую трактовку закона в Минобороны назвали «некорректной».

«В связи с распространением неточной информации в некоторых телеграмм-каналах и других информационных ресурсах по штрафам за обновление данных без прохождения военно-врачебной комиссии Министерство обороны Украины разъясняет.

Законодательством Украины предусмотрены отдельные виды воинской обязанности, в частности обновление данных и прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы.

Министерство обороны подчеркивает, что при обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется. Прохождение ВЛК необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии» - подчеркнули в ведомстве.

Также директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк заявил, что «законом предусмотрено, что обновление данных гражданами – это отдельный вид воинского долга. Кроме того, в статье 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена отдельная обязанность граждан – прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы».

Вместе с тем, пользователи в комментариях к сообщению Минобороны сообщают, что при обновлении данных в ТЦК они обычно требуют пройти ВЛК.

«Видимо, Минобороны и представители ТЦК живут на разных планетах. Сообщаю: мне лично представитель Житомирского ТЦК, который занимается непосредственно обновлением, поставил обязательное условие для обновления данных – сначала прохождения ВЛК, а после этого обновление. Проходящие ВЛК знают, сколько это занимает времени. До 21.07 главврач ВЛК даже не записывает на прием. Понятно, что я не успею получить этот код в военный. Тогда штраф, ходи по судам и обжалуй, хотя записался в электронной очереди и готов был к обновлению всех данных», - отмечают комментаторы.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК.

Также мы писали, что суд признал действия ТЦК по мобилизации мужчины, не достигшего мобилизационного возраста, правомерными.

Автор: Наталя Мамченко

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