Смертельный отдых: за выходные на водоемах Украины утонуло 66 человек, среди них 10 детей

Больше всего жертв на водоемах в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Фото: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на водоемах Украины в минувшие выходные погибли 66 человек, среди них 10 детей.

Там отметили, что больше всего жертв в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

«К счастью, 11 человек, в том числе 4 детей, удалось спасти», - сообщили в ГСЧС.

В ведомстве добавили, что всего с начала 2024 года на водных объектах Украины погибли 672 гражданина, из них – 76 детей.

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