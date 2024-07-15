Смертельний відпочинок: за вихідні на водоймах України потонуло 66 людей, серед них 10 дітей

Найбільше жертв на водоймах у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Фото: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що на водоймах України минулими вихідними загинуло 66 осіб, серед них 10 дітей.

Там зазначили, що найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

«На щастя, 11 осіб, зокрема 4 дітей, вдалося врятувати», - повідомили у ДСНС.

У відомстві додали, що загалом з початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 громадяни, з них – 76 дітей.

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