В 2023 році зафіксовано рекорд за кількістю кримінальних справ, відкритих проти бізнесу

Понад 5 тисяч українських компаній стали фігурантами кримінальних справ у минулому році.

Минулий рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних справ проти бізнесу. Загалом було відкрито 43 138 справ.

За даними Опендатабот, у 2023 році 5 015 українських компаній стали фігурантами кримінальних справ.

Цьогоріч 2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення за держзраду, три — за колабораціонізм та ще 10 — за відмивання коштів.

«80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або справи взагалі не доходять до суду. Компанії отримують листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи через паперовий формат, чинність якого складно підтвердити», - йдеться в повідомленні.

В Опендатабот зазначають, що вирішенням проблеми могло б стати посвідчення електронним підписом відповідей органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.

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