Практика судів
  1. В Україні

В 2023 році зафіксовано рекорд за кількістю кримінальних справ, відкритих проти бізнесу

11:10, 15 липня 2024
Понад 5 тисяч українських компаній стали фігурантами кримінальних справ у минулому році.
В 2023 році зафіксовано рекорд за кількістю кримінальних справ, відкритих проти бізнесу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Минулий рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних справ проти бізнесу. Загалом було відкрито 43 138 справ.

За даними Опендатабот, у 2023 році 5 015 українських компаній стали фігурантами кримінальних справ.

Цьогоріч 2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення за держзраду, три — за колабораціонізм та ще 10 — за відмивання коштів.

«80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або справи взагалі не доходять до суду. Компанії отримують листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи через паперовий формат, чинність якого складно підтвердити», - йдеться в повідомленні.

В Опендатабот зазначають, що вирішенням проблеми могло б стати посвідчення електронним підписом відповідей органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Місцева рада і власники сусідніх ділянок – ВС пояснив, хто є належними відповідачами у справі про визнання права власності на самочинно побудований будинок

Чоловік тричі звертався з декларацією про готовність будинку до введення в експлуатацію, проте отримував відмови – що вирішив ВС у справі про визнання права власності.

ВККС викладе для конкурсантів в апеляційні суди не лише тестові питання, а і відразу вірні відповіді

Стануть відомі правильні відповіді на тести для кандидатів в апеляційні суди, а сам іспит відбудеться через 45 днів.

Верховний Суд розглянув справу проти каналу HBO, який у серіалі «Чорнобиль» без дозволу використав імена та історію ліквідатора аварії на ЧАЕС Василя Ігнатенка

Верховний Суд висловив позицію, чи можна було без дозволу використати імена родини ліквідатора аварії на ЧАЕС Василя Ігнатенка у серіалі від HBO «Чорнобиль».

Після оновлення БЕБ зможе «дати по руках» іншим органам, які зараз розслідують економічні злочини – Гетманцев

БЕБ стане єдиним органом, який розслідуватиме економічні злочини, матиме довіру «білого» бізнесу і викликатиме острах тих, хто звик обходити закон – Гетманцев про реформу.

У Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних

Як заявили у Міноборони, проходження ВЛК для оновлення даних відразу не вимагається – лише після отримання окремої повістки на проходження ВЛК, однак користувачі стверджують, що без проходження ВЛК у ТЦК відмовляються вносити оновлені дані.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду