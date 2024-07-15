В 2023 году зафиксирован рекорд по количеству уголовных дел, возбужденных против бизнеса

Более 5 тысяч украинских компаний стали фигурантами уголовных дел в прошлом году.

Прошлый год стал рекордным по числу открытых уголовных дел против бизнеса. Всего было открыто 43 138 дел.

По данным Опендатабот, в 2023 году 5015 украинских компаний стали фигурантами уголовных дел.

В этом году 2839 компаний уже стали фигурантами в уголовных производствах. Из них одна компания упоминается в контексте обвинения за госизмене, три — за коллаборационизм и еще 10 — за отмывание средств.

«80% уголовных дел против бизнеса не имеют приговоров или дела вообще не доходят до суда. Компании получают письма от прокуратуры по закрытию дел, но не могут использовать эти документы из-за бумажного формата, силу которого сложно подтвердить», - говорится в сообщении.

В Опендатаботе отмечают, что решением проблемы могло бы стать удостоверение электронной подписью ответов органов процессуального руководства в уголовных производствах.

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