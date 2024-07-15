Штаб Джо Байдена меняет предвыборную стратегию после покушения на Дональда Трампа

В частности, Байден прекратил словесные нападки на Трампа и сосредоточился на послании о единстве.

Предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена сменил предвыборную стратегию после покушения на его оппонента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, Байден прекратил словесные нападки на Трампа и сосредоточился на послании о единстве.

В течение нескольких часов после стрельбы штаб Байдена снял телевизионную рекламу и приостановил другие политические коммуникации. В том числе освещавшие вынесенный Трампу приговор в мае по делу о выплате денег порнозвезде с целью предотвращения сексуального скандала перед выборами в США в 2016 году.

«Мы должны объединиться как одна нация», - сказал Байден, выступая в Белом доме в воскресенье.

В новом обращении он осудил политическое насилие, как это сделал в субботу после покушения, а также попросил американцев «разрешить ФБР делать свою работу».

Агентство указывает, что теперь Белый дом и кампания Байдена будут опираться не на словесные нападки на Трампа в ближайшие дни, а на историю осуждения президентом разного рода политического насилия, включая его резкую критику «беспорядков», вызванных протестами в университетских городках по поводу конфликта между Израилем. и Газой.

Также сообщалось, что Джо Байден поручил Секретной службе обеспечить полную безопасность Дональда Трампа после покушения.

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