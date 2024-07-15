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Джо Байден доручив Секретній службі забезпечити повну безпеку Дональду Трампу після замаху

08:30, 15 липня 2024
Президент США також доручив переглянути всі заходи безпеки на з'їзді Республіканської партії, який почнеться 15 липня.
Джо Байден доручив Секретній службі забезпечити повну безпеку Дональду Трампу після замаху
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Як повідомлялося, на кандидата у президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час виступу у Пенсильванії. Куля зачепила праве вухо політика.

Чинний президент США Джо Байден дав розпорядження Секретній службі забезпечити повну безпеку Дональду Трампу. Про це американський лідер заявив під час виступу перед пресою у Білому домі.

За його словами, Трампу вже гарантували підвищений рівень безпеки, і президент США доручив спрямувати на це всі необхідні ресурси та вжити всіх необхідних захисних заходів для цього.

Директору Секретної служби доручили ще раз перевірити всі заходи безпеки на зʼїзді республіканців, який розпочнеться 15 липня.

Байден зазначив, що ФБР проводить розслідування спроби замаху на Трампа, воно досі «на початковому етапі». Однак вже відомо про особу підозрюваного, але президент США закликав «не робити поспішних висновків і не спекулювати на замаху», а натомість дати ФБР можливість виконувати свою роботу.

Він наголосив, що розслідування має бути ретельним, водночас швидким, і на це спрямують усі необхідні ресурси.

Лідер США підкреслив, що засуджує напад, і заявив, що «в Америці немає місця політичному насильству чи будь-якому насильству взагалі». Байден також висловив співчуття через загибель відвідувача передвиборчого мітингу Трампа.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден поговорив із Дональдом Трампом після замаху.

Крім того, Володимир  Зеленський відреагував на замах на Трампа: «Насильство не має місця ніде в світі».

Додамо, Трамп вперше після замаху з'явився на публіці: відео

Також відомо, як замах на Трампа вплине на передвиборчу гонку в США.

А ще прем’єр Словаччини Роберт Фіцо вважає схожими сценарії замахів на себе й на Дональда Трампа.

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