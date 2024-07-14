Як замах на Трампа вплине на передвиборчу гонку в США

Замах на життя Дональда Трампа – це перший серйозний замах на американського президента з 1981 року.

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Замах на життя кандидата у президенти США Дональда Трампа це перший серйозний випадок спроби вбивства американського президента з часів замаху на Рональда Рейгана у березні 1981 року. Водночас цей замах може змінити історію передвиборчої гонки, пише The Telegraph.

«Постійна загроза смерті є чимось подібним до професійної небезпеки для американських головнокомандувачів, і четверо чинних президентів зазнали її. Однак, не можна заперечувати, що цей інцидент вплине на нинішні президентські перегони», - відзначено в матеріалі.

The Telegraph також прогнозує, що замах на Трампа може призвести до зростання його популярності в опитуваннях. Історичний приклад замаху на Рейгана підказує, що після подібних подій новообраний президент може очікувати підвищення підтримки. Вісім пунктів зростання опинився на сторінці новообраного республіканського президента всього кілька місяців після замаху на Рейгана.

«Опитування вже свідчать про те, що Трамп, швидше за все, повернеться на пост президента у листопаді після кількох жахливих місяців для його опонента та кримінальної судимості, яка мало вплинула на його популярність. А останні події лише посилять його підтримку», - зазначено в публікації.

Нагадаємо, стрілок поцілив Трампу у вухо, коли той виступав на трибуні. Стрілець зробив ще кілька пострілів, влучивши в групу підтримки Трампа, яка сиділа позаду нього на сцені. Внаслідок інциденту двоє людей тяжко поранені, одна людина загинула, стрілка ліквідували.

ФБР вважає, що замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа міг вчинити Томас Метью Крукс. Перед замахом на кандидата у президенти США Дональда Трампа стрілок записав відеозвернення.

Президент США Джо Байден поговорив із Дональдом Трампом після замаху.

Крім того, Володимир Зеленський відреагував на замах на Трампа: «Насильство не має місця ніде в світі».

Дональд Трамп вперше після замаху з'явився на публіці: відео

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