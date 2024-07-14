Президент США Джо Байден поговорив із Дональдом Трампом після замаху

Байден обговорить замах на Трампа з представниками національної безпеки та правоохоронних органів.

Джерело фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден поспілкувався з Дональдом Трампом після замаху на експрезидента. Подробиці розмови наразі не розголошуються. Однак Байден повідомив, що був негайно проінформований про стрілянину на мітингу Трампа і подякував оперативним службам за професійну реакцію.

У своїй заяві в соціальній мережі Х, він зазначив: «Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу».

Байден також заявив, що очікує додаткової інформації про інцидент. «Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити це», - додав він.

У Білому домі повідомили, що в неділю вранці Байден скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів.

Крім того, Володимир Зеленський відреагував на замах на Трампа: «Насильство не має місця ніде в світі».

Нагадаємо, стрілок поцілив Трампу у вухо, коли той виступав на трибуні. Стрілець зробив ще кілька пострілів, влучивши в групу підтримки Трампа, яка сиділа позаду нього на сцені. Внаслідок інциденту двоє людей тяжко поранені, одна людина загинула, стрілка ліквідували.

ФБР вважає, що замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа міг вчинити Томас Метью Крукс. Перед замахом на кандидата у президенти США Дональда Трампа стрілок записав відеозвернення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.