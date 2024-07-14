Президент США Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом после покушения

Байден обсудит покушение на Трампа с представителями национальной безопасности и правоохранительных органов.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пообщался с Дональдом Трампом после покушения на экс-президента. Подробности разговора пока не разглашаются. Однако Байден сообщил, что был немедленно проинформирован о стрельбе на митинге Трампа и поблагодарил оперативные службы за профессиональную реакцию.

В своем заявлении в социальной сети Х, он отметил: «Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге».

Байден также заявил, что ожидает дополнительной информации об инциденте. «Мы с Джилл благодарны Секретной службе за то, что они доставили его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это», - добавил он.

В Белом доме сообщили, что в воскресенье утром Байден созовет брифинг с представителями национальной безопасности и правоохранительных органов.

Кроме того, Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Трампа: «Насилие не имеет места нигде в мире».

Напомним, стрелок попал Трампу в ухо, когда тот выступал на трибуне. Стрелок сделал еще несколько выстрелов, попав в группу поддержки Трампа, которая сидела позади него на сцене. В результате инцидента два человека тяжело ранены, один человек погиб, стрелка ликвидировали.

ФБР считает, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог совершить Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелок записал видеообращение.

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