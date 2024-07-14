«Насильство не має місця ніде в світі», – Зеленський відреагував на замах на Трампа

Зеленський: «З полегшенням дізнався, що Трамп у безпеці» після нападу в Пенсильванії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на колишнього президента США Дональда Трампа під час його виступу в Батлері, що у Пенсильванії.

Відповідний пост президент оприлюднив у соцмережі Х зранку 14 липня.

За словами Зеленського, «насильство не має жодного виправдання і не має місця ніде в світі».

Зеленський висловив співчуття близьким жертви нападу, побажав Трампу якнайшвидшого одужання, а Америці «вийти з цього сильнішою».

«Я з полегшенням дізнався, що Дональд Трамп зараз у безпеці, і бажаю йому якнайшвидшого одужання. Висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу, учасниці мітингу. Я бажаю сили всім, хто жахнувся цієї події. Я бажаю, щоб Америка вийшла з цього сильнішою», — написав Зеленський.

Нагадаємо, стрілок поцілив Трампу у вухо, коли той виступав на трибуні. Стрілець зробив ще кілька пострілів, влучивши в групу підтримки Трампа, яка сиділа позаду нього на сцені. Внаслідок інциденту двоє людей тяжко поранені, одна людина загинула, стрілка ліквідували.

Перед замахом на кандидата у президенти США Дональда Трампа стрілок записав відеозвернення.

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