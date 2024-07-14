«Насилие не имеет места нигде в мире», – Зеленский отреагировал на покушение на Трампа

Зеленский: «С облегчением узнал, что Трамп в безопасности» после нападения в Пенсильвании.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа во время его выступления в Батлере, что в Пенсильвании.

Соответствующий пост президент обнародовал в соцсети Х утром 14 июля.

По словам Зеленского, «насилие не имеет никакого оправдания и не имеет места нигде в мире».

Зеленский выразил соболезнования близким жертвы нападения, пожелал Трампу скорейшего выздоровления, а Америке «выйти из этого сильнее».

«Я с облегчением узнал, что Дональд Трамп сейчас в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. Выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения, участницы митинга. Я желаю силы всем, кто ужаснулся этому событию. Я желаю, чтобы Америка вышла из этого сильнее», - написал Зеленский.

Напомним, стрелок попал Трампу в ухо, когда тот выступал на трибуне. Стрелок сделал еще несколько выстрелов, попав в группу поддержки Трампа, которая сидела позади него на сцене. В результате инцидента два человека тяжело ранены, один человек погиб, стрелка ликвидировали.

Перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелок записал видеообращение.

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