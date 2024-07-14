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Перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелок записал видеообращение

09:06, 14 июля 2024
Нападавший на Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс был ликвидирован.
Перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелок записал видеообращение
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ФБР считает, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог совершить Томас Мэтью Крукс. Накануне инцидента он записал видеообращение. В видео заявил, что ненавидит республиканцев и лично Трампа.

Местные жители рассказали, что перед началом выступления люди заметили подозрительного мужчину на крыше и сообщили об этом в полицию. Однако, как отмечает ВВС, их предупреждение было проигнорировано.

Напомним, стрелок попал Трампу в ухо, когда тот выступал на трибуне. Стрелок сделал еще несколько выстрелов, попав в группу поддержки Трампа, которая сидела позади него на сцене. В результате инцидента два человека тяжело ранены, один человек погиб, стрелка ликвидировали.

ОБНОВЛЕНО

Журналист-фактчекер BBC Шаян Сардаризаде сообщил о том, что видео, которое приписывалось стрелку на митинге Трампа в Пенсильвании, является фейком. По данным Сардаризаде, видео было снято пользователем под псевдонимом «jewgazing», который напоминает внешним видом лицо, появившееся на видео, однако это не тот самый человек.

Сейчас страница этого блогера уже удалена, что затрудняет дальнейшее расследование. Журналист отметил, что пользователь, опубликовавший видео, сделал это после факта покушения на Трампа, а затем быстро удалил контент вместе с аккаунтом.

«Это не видео со стрелком на митинге Трампа в Пенсильвании. Это видео пользователя, который выдавал себя за него. Однако оно уже распространяется так, будто это послание настоящего стрелка», - написал Сардаризаде.

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