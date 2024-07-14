Перед замахом на кандидата у президенти США Дональда Трампа стрілок записав відеозвернення

Нападник на Дональда Трампа Томас Метью Крукс був ліквідований.

ФБР вважає, що замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа міг вчинити Томас Метью Крукс. Напередодні інциденту він записав відеозвернення. У відео заявив, що ненавидить республіканців та особисто Трампа.

Місцеві жителі розповіли, що перед початком виступу люди помітили підозрілого чоловіка на даху та повідомили про це поліцію. Однак, як зазначає ВВС, їх попередження було проігнороване.

Нагадаємо, стрілок поцілив Трампу у вухо, коли той виступав на трибуні. Стрілець зробив ще кілька пострілів, влучивши в групу підтримки Трампа, яка сиділа позаду нього на сцені. Внаслідок інциденту двоє людей тяжко поранені, одна людина загинула, стрілка ліквідували.

ОНОВЛЕНО

Журналіст-фактчекер BBC Шаян Сардарізаде повідомив про те, що відео, яке приписувалося стрілком на мітингу Трампа в Пенсильванії, є фейком. За даними Сардарізаде, відео було зняте користувачем під псевдонімом «jewgazing», який нагадує зовнішнім виглядом особу, яка з'явилася на відео, однак це не той самий чоловік.

Зараз сторінка цього блогера вже видалена, що ускладнює подальше розслідування. Журналіст відзначив, що користувач, який опублікував відео, вчинив це після факту замаху на Трампа, а потім швидко видалив контент разом з акаунтом.

«Це не відео зі стрілком на мітингу Трампа в Пенсильванії. Це відео користувача, який видавав себе за нього. Проте воно вже поширюється так, ніби це послання справжнього стрільця», — написав Сардарізаде.

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