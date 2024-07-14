Дональда Трампа намагалися застрелити під час виступу в Пенсільванії: відео

Кандидат у президенти США Дональд Трамп був поранений, стрілка ліквідували.

Джерело фото: washingtonpost

У місті Батлер, Пенсильванія, під час виступу кандидата у президенти США Дональда Трампа стався замах на його життя. За повідомленнями ЗМІ, стрілець поцілив Трампу у вухо, коли той виступав на трибуні. Стрілець зробив ще кілька пострілів, влучивши в групу підтримки Трампа, яка сиділа позаду нього на сцені. Внаслідок інциденту двоє людей тяжко поранені, одна людина загинула.

Після перших звуків пострілів політик одразу впав на коліна, а присутні почали кричати. Служба безпеки Трампа миттєво відреагувала, кинувшись до колишнього президента та вивівши його зі сцени. Дональда Трампа посадили в автомобіль під охороною.

Журналісти повідомляють, що перед тим, як Трамп упав, пролунав гучний удар. Агенти допомогли йому піднятися, а на його обличчі була кров. Стрільця, якому були близько 20 років, ліквідували спецслужби. Він стріляв з даху одноповерхової будівлі навпроти сцени.

Після ліквідації стрільця, Трам підняв кулак вгору і щось вигукнув, проте мікрофон було вимкнено.

Пізніше сам Дональд Трамп розповів про свій стан, зазначивши, що під час стрілянини отримав поранення вуха.

«У мене вистрілили кулею, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, оскільки почув свист, постріли і відразу ж відчув, як куля пробила шкіру…Це неймовірно, що такий акт може мати місце в нашій країні», - сказав Трамп.

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