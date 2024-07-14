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У Києві нетверезий керманич протаранив 7 авто та стовп

08:30, 14 липня 2024
Драгер показав перевищення норми більше ніж у 10 разів.
У Києві нетверезий керманич протаранив 7 авто та стовп
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У Києві нетверезий водій Mercedes розбив 7 авто та своє. Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, горе-керманич виїхав з двору на проспекті Василя Порика і врізався в BMW, потім у ще три припаркованих авто, потім – ще два, а потім – ще й маршрутку, а вже після цього – сам «намотався» на стовп.

Драгер показав – 2,21, що більше ніж у 10 разів перевищує норму.

Телеграм-канали, пишуть, що за кермом Mercedes був нібито військовий.

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