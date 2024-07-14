В Киеве нетрезвый водитель протаранил 7 авто и столб

Драгер показал превышение нормы более чем в 10 раз.

В Киеве нетрезвый водитель Mercedes разбил 7 авто и свое. Как сообщают местные Телеграмм-каналы, горе-рулевой выехал со двора на проспекте Василия Порика и врезался в BMW, потом в еще три припаркованных авто, потом - еще два, а потом - еще и маршрутку, а уже после этого - сам «намотался» на столб.

Драгер показал - 2,21, что более чем в 10 раз превышает норму.

Телеграмм-каналы, пишут, что за рулем Mercedes был якобы военный.

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