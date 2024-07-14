Отвоевать захваченные россией территории для Украины является нереальной задачей, – президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина имеет самую опытную и самую большую армию в Европе, но сомневается в возможности отвоевать сейчас все территории.

Источник фото: pravda.com.ua

Президент Чехии Петр Павел высказал свое мнение относительно текущей ситуации в Украине, в частности раскритиковал метафору «мост в НАТО» и заявил, что отвоевать все территории, захваченные россией, пока является нереальной задачей для Украины. Об этом пишет «Голос Америки».

«С чисто технической и военной точки зрения Украина сейчас имеет самую опытную армию в Европе. Это также самая большая армия в Европе. Они получили большой опыт за последние два с половиной года, который могут использовать и используют союзники по НАТО», - сказал Павел.

Павел отметил, что если Украина будет оставаться в «теневой зоне» НАТО, это лишь создаст условия для нового конфликта. Для стабильности на восточном фланге следует приблизить Украину к НАТО и способствовать ее интеграции в альянс.

«Президент Зеленский, хоть и не получил приглашение в альянс, но получил то, что хотел, имеется в виду конкретная поддержка на поле боя, включая ряд двусторонних соглашений, которые дадут ему некоторую предсказуемость планирования для будущих кризисов», - подытожил Павел результаты саммита.

Относительно поддержки Украины в отпоре российской агрессии, Павел отметил, что предоставленной помощи недостаточно для полного отвоевания всей территории Украины. «россия безусловно имеет гораздо большие ресурсы, чем Украина со всей союзнической помощью», - сказал Павел, добавив, что удержание собственной территории Украины будет успехом в доступном будущем, однако значительных прорывов на линии фронта пока ожидать не стоит.

Президент Чехии также отметил, что необходимо убедить Китай, что тесные связи с россией не отвечают его интересам, и создать давление со стороны Китая на россию для переговоров.

Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может ждать вступления в НАТО еще 75 лет.

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