Відвоювати захоплені росією території для України є нереальним завданням, – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має найдосвідченішу та найбільшу армію в Європі, але сумнівається у змозі відвоювати наразі всі території.

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Президент Чехії Петр Павел висловив свою думку щодо поточної ситуації в Україні, зокрема розкритикував метафору «міст до НАТО» та заявив, що відвоювати всі території, захоплені росією, наразі є нереальним завданням для України. Про це пише «Голос Америки».

«З суто технічної та військової точки зору Україна наразі має найдосвідченішу армію в Європі. Це також найбільша армія в Європі. Вони отримали великий досвід за останні два з половиною роки, який можуть використовувати і використовують союзники по НАТО», – сказав Павел.

Павел зауважив, що якщо Україна залишатиметься у «тіньовій зоні» НАТО, це лише створить умови для нового конфлікту. Для стабільності на східному фланзі слід наблизити Україну до НАТО та сприяти її інтеграції в альянс.

«Президент Зеленський, хоч і не отримав запрошення до альянсу, але отримав те, що хотів, мається на увазі конкретна підтримка на полі бою, включно із низкою двосторонніх угод, які дадуть йому деяку передбачуваність планування для майбутніх криз», – підсумував Павел результати саміту.

Щодо підтримки України у відсічі російської агресії, Павел зазначив, що наданої допомоги недостатньо для повного відвоювання всієї території України. «​росія безумовно має набагато більші ресурси, ніж Україна з усією союзницькою допомогою», - сказав Павел, додавши, що утримання власної території Україною буде успіхом у доступному майбутньому, проте значних проривів на лінії фронту наразі очікувати не варто.

Президент Чехії також зазначив, що необхідно переконати Китай, що тісні зв'язки з росією не відповідають його інтересам, та створити тиск з боку Китаю на росію для переговорів.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не може чекати вступу до НАТО ще 75 років.

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