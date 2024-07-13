Практика судів
  1. У світі

Віктор Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України до Альянсу — ЗМІ

20:49, 13 липня 2024
Віктор Орбан заявив під час саміту НАТО, що Україні не варто вступати в Альянс.
Віктор Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України до Альянсу — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан під час саміту НАТО у Вашингтоні заявив, що Україні не варто приєднуватись до Альянсу. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

На саміті НАТО Орбан відмовився долучитися до військової підтримки України. Ще він прямо заявив на зустрічі лідерів, де був присутній український Президент Володимир Зеленський, що Україні не варто ставати членом Альянсу.

«Орбан навіть висловив думку на пленарному засіданні із Зеленським, що Україні не варто вступати до НАТО, як нам повідомили. Деякі лідери заперечили, а один з них заявив, що історія Угорщини показує, чому Україна має бути в Альянсі», – пише агентство, переповідаючи про дискусію, що відбувалась за зачиненими дверима.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба акцентував на тому, що Україна побачила «дуже обнадійливі» сигнали про те, що шлях до членства в НАТО незворотній.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прикордонники зможуть ініціювати повторний огляд осіб, багажу та авто, а виходити з авто біля кордону без дозволу заборонять

Також особам, що перетинають кордон, заборонять виходити з транспортних засобів без дозволу уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби і знімати фото та відео на кордоні.

Право сповідувати свою релігію не є абсолютним – Верховний Суд розглянув справу про ухилення від призову з релігійних переконань

Відмовляючись від служби у ЗСУ з міркувань совісті, особа має продемонструвати наявність у неї відповідних глибоких, щирих та послідовних релігійних переконань певними даними, крім власних слів і тверджень близьких осіб – Верховний Суд.

Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника ТЦК, а не заборону на пересування Україною – рішення суду

Чи можна вважати виїзд в іншу місцевість виїздом на інше місце проживання без дозволу начальника ТЦК – чоловік оскаржив штраф ТЦК до суду.

СБУ відмовлятиме у допуску до держтаємниці посадовцям, які не повідомили про свій виїзд у приватних справах за кордон чи не пройшли поліграф, що матиме наслідком звільнення чи переведення

При цьому надання допуску до держтаємниці передбачатиме проходження громадянином психіатричного огляду, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин.

Кабмін відстрочив взяття на військовий облік студентів, які виїхали за кордон з ТОТ чи території активних бойових дій

Особам, які вибули за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відстрочили постановку на військовий облік, але до інших норм постанови зміни не внесли.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду