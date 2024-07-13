Віктор Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України до Альянсу — ЗМІ

Віктор Орбан заявив під час саміту НАТО, що Україні не варто вступати в Альянс.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан під час саміту НАТО у Вашингтоні заявив, що Україні не варто приєднуватись до Альянсу. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

На саміті НАТО Орбан відмовився долучитися до військової підтримки України. Ще він прямо заявив на зустрічі лідерів, де був присутній український Президент Володимир Зеленський, що Україні не варто ставати членом Альянсу.

«Орбан навіть висловив думку на пленарному засіданні із Зеленським, що Україні не варто вступати до НАТО, як нам повідомили. Деякі лідери заперечили, а один з них заявив, що історія Угорщини показує, чому Україна має бути в Альянсі», – пише агентство, переповідаючи про дискусію, що відбувалась за зачиненими дверима.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба акцентував на тому, що Україна побачила «дуже обнадійливі» сигнали про те, що шлях до членства в НАТО незворотній.

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