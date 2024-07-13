Україна не може чекати вступу до НАТО ще 75 років, - Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба акцентував на тому, що Україна побачила «дуже обнадійливі» сигнали про те, що шлях до членства в НАТО незворотній.

Обіцянка партнерів про вступ України до НАТО повинна бути реалізована в найближчому майбутньому, а не відкладена на 75 років. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі CNN.

«За останні дні на всіх рівнях ми чули дуже обнадійливі меседжі щодо того, що шлях до членства є «незворотним» і що Україна буде в НАТО. Але ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ України. Це має відбутися раніше, а не пізніше», - наголосив глава МЗС.

Кулеба зазначив, що це єдиний спосіб забезпечити стратегічну безпеку й стабільність у євроатлантичному регіоні.

«Саме тому ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням швидкого приєднання України до НАТО», - сказав міністр.

Кулеба також висловив переконання, що зобов’язання з боку НАТО щодо поставок зброї будуть виконані, однак зауважив, що «викликом є час реалізації» цих обіцянок.

«Ми просимо всіх наших партнерів пришвидшити поставки, тому що нам це потрібно «тут і зараз» - для захисту наших міст, енергетичної інфраструктури, для забезпечення нашим військовим можливостей для утримання лінії оборони й знищення російських окупантів», - наголосив він.

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