У Запорізькій області автомобіль насмерть збив військовослужбовця

Водій автомобіля покинув місце події.

У Запорізькій області в п'ятницю ввечері о 21:35 у смт Комишуваха невідомий водій автомобіля «Toyota Hilux» скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги в попутному напрямку руху. Про це повідомили у поліції області 12 липня.

У повідомлені сказано, що водій, не зупиняючись, покинув місце події. Від отриманих травм військовослужбовець помер на місці.

Наразі правоохоронці докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.

«Закликаємо всіх, хто міг бути свідком події або може надати будь-яку інформацію про місцезнаходження автомобіля “Toyota Hilux” темного кольору з пошкодженнями, повідомити за номером: +38(061)-434-19-16 або 102», - просять у поліції.

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