В Запорожской области автомобиль насмерть сбил военнослужащего

Водитель автомобиля покинул место происшествия.

В Запорожской области в пятницу вечером в 21:35 в пгт Камышеваха неизвестный водитель автомобиля «Toyota Hilux» совершил наезд на военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги в попутном направлении движения. Об этом сообщили в полиции области 12 июля.

В сообщении говорится, что водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия. От полученных травм военнослужащий умер на месте.

В настоящее время правоохранители прилагают все усилия для розыска автомобиля, который имеет характерные механические повреждения, в частности, отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало.

«Призываем всех, кто мог быть свидетелем происшествия или может предоставить любую информацию о местонахождении автомобиля “Toyota Hilux” темного цвета с повреждениями, сообщить по номеру: +38(061)-434-19-16 или 102», - просят в полиции.

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