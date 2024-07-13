Передавал врагу информацию о ВСУ за донаты в игре: студент в Николаеве получил 10 лет заключения

21-летний студент работал на врага за 2 тысячи гривен.

В Николаеве студент, который за 2 000 гривен передавал информацию о расположении украинских военных, получил 10 лет заключения. Об этом сообщает Центральный райсуд Николаева.

Судом установлено, что весной 2023 года, обвиняемый во исполнение задания представителя страны-агрессора за денежное вознаграждение собирал и отправлял последнему информацию, с указанием точных адресов, описаний, географических ориентиров, мест, где, по его мнению, дислоцируются подразделения ВСУ.

Речь шла об учебных, детских медицинских учреждениях и промышленных объектах.

За свою работу, последний получил денежное вознаграждение в сумме около 2 тыс. гривен, которое было перечислено на его банковский счет с временно оккупированной территории.

В ходе разбирательства обвиняемый, среди прочего отмечал, что средства получал на свой аккаунт в онлайн-игре российского производства, вместе с тем, не считал это вознаграждением за передачу информации.

Также не признал вину в части наличия корыстных побуждений. Указанное, в свою очередь, было опровергнуто исследованными доказательствами, в частности его перепиской, где он со своим собеседником обсуждают механизмы передачи и получения вознаграждения.

Всесторонне исследовав имеющиеся доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что вина обвиняемого доказана полностью.

Судя по личности подозреваемого, его мотивы, характер и тяжесть совершенного им преступления, суд постановил назначить ему наказание за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.114-2 УК Украины в виде 10 лет лишения свободы.

Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства оргтехнику и средства связи, принадлежащие обвиняемому.

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