Брали взятки от предпринимателей за согласование разрешительной документации: разоблачили должностных лиц ГСЧС

Чиновники требовали от руководителей общепита взятки за получение разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

Управление СБ Украины в Закарпатской области сообщило, что в Ужгородском управлении ГСЧС разоблачили коррупционную схему, которая ставила под угрозу жизнь граждан. Преступная деятельность заключалась в системном получении взяток от предпринимателей при согласовании разрешительной документации.

Участниками преступной схемы были два чиновника районного управления. Они требовали от руководителей общепита взятки за получение разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

За полученную взятку чиновники ГСЧС «закрывали» глаза на несоответствие материально-технической базы предприятия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности.

«Часть таких заведений были неспособны обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций. Таким образом они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины», - пишут в СБУ.

Организатору схемы и его сообщнику сообщено о подозрении. В настоящее время продолжается досудебное следствие. Устанавливаются другие, причастные к правонарушению, лица.

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