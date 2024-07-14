Брали хабарі від підприємців за погодження дозвільної документації: викрили посадовців ДСНС

Посадовці вимагали від керівників закладів громадського харчування хабарі за отримання дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

Управління СБ України в Закарпатській області повідомило, що в Ужгородському управлінні ДСНС викрили корупційну схему, яка ставила під загрозу життя громадян. Злочинна діяльність полягала у системному отриманні хабарів від підприємців за погодження дозвільної документації.

Учасниками злочинної схеми були двоє посадовців районного управління. Вони вимагали від керівників закладів громадського харчування хабарі за отримання дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

За отриманий хабар посадовці ДСНС «закривали» очі на невідповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

«Частина з таких закладів були нездатними забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України», - пишуть у СБУ.

Організатору схеми та його спільнику повідомлено про підозру. Наразі триває досудове слідство. Встановлюються інші, причетні до правопорушення, особи.

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