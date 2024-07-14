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Продавав через інтернет неіснуючі акумуляторні лампи: у Одесі викрили шахрая

10:35, 14 липня 2024
За тиждень зловмисник ошукав чотирьох жінок та шістьох чоловіків, спричинивши їм збитків на загальну суму п’ять тисяч гривень.
Продавав через інтернет неіснуючі акумуляторні лампи: у Одесі викрили шахрая
Фото: ukr.radio
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У Одесі поліцейські повідомили про підозру 37-річному чоловіку у шахрайстві. За тиждень чоловік ошукав 10 співмістян на загальну суму 5000 гривень. Про це повідомила прессліжба місцевої поліції.

Правоохоронці встановили, що всередині червня чоловік під вигаданим ім’ям розмістив на одній із популярних інтернет-платформ оголошення про продаж акумуляторних ламп з магнітним кріпленням вартістю 500 гривень за одну. При спілкуванні з потенційними покупцями по телефону, «продавець» запевняв їх у наявності товару та обіцяв відправку, але за умови повної передоплати. Довірливі громадяни оплачували замовлення, після чого зловмисник або блокував їхні номери, або просто переставав виходити на зв’язок.

У такий спосіб за тиждень правопорушнику вдалось ошукати чотирьох жінок та шістьох чоловіків, спричинивши їм збитків на загальну суму п’ять тисяч гривень.

«Ми вилучили у зловмисника мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправність його дій», - повідомила старша слідча територіального підрозділу поліції Катерина Боратинська.

На підставі зібраних нами доказів зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує штраф від 51 тис. до 68 тис. грн або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.  

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