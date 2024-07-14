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Продавал через интернет несуществующие аккумуляторные лампы: в Одессе разоблачили мошенника

10:35, 14 июля 2024
За неделю злоумышленник обманул четырех женщин и шестерых мужчин, причинив им ущерб на общую сумму пять тысяч гривен.
Продавал через интернет несуществующие аккумуляторные лампы: в Одессе разоблачили мошенника
Фото: ukr.radio
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В Одессе полицейские сообщили о подозрении 37-летнему мужчине в мошенничестве. За неделю мужчина обманул 10 сограждан на общую сумму 5000 гривен. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Правоохранители установили, что внутри июня мужчина под вымышленным именем разместил на одной из популярных интернет-платформ объявление о продаже аккумуляторных ламп с магнитным креплением стоимостью 500 гривен за одну. При общении с потенциальными покупателями по телефону «продавец» уверял их в наличии товара и обещал отправку, но при полной предоплате. Доверчивые граждане оплачивали заказы, после чего злоумышленник либо блокировал их номера, либо просто переставал выходить на связь.

Таким образом, за неделю правонарушителю удалось обмануть четырех женщин и шестерых мужчин, причинив им ущерб на общую сумму пять тысяч гривен.

«Мы изъяли у злоумышленника мобильный телефон с информацией, подтверждающей противоправность его действий», – сообщила старший следователь территориального подразделения полиции Екатерина Боратинская.

На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит штраф от 51 тыс. до 68 тыс. грн или исправительные работы сроком от одного до двух лет, или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком до трех лет.

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