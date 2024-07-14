Как через Электронный кабинет налоговой отправить заявление об ошибочно уплаченной сумме: разъяснение

Заявление подается плательщиком в территориальный орган ГНС по месту администрирования по ошибочной или излишне уплаченной сумме.

Фото: rv.tax.gov.ua

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В ГНС в Киевской области объяснили, как через электронный кабинет налоговой отправить заявление об ошибочно уплаченной сумме денежных обязательств и пени.

Там отмечают, что заявление о возврате ошибочно/чрезмерно уплаченных сумм денежных обязательств и пени (далее – Заявление) налогоплательщик может направить в режиме «Ввода отчетности» частной части Электронного кабинета по форме J/F 1302002.

В предложенной форме необходимо заполнить соответствующие поля электронного документа, подписать и отправить Заявление, при этом регистрационные данные налогоплательщика заполняются автоматически.

К Заявлению плательщик может представить копию одного платежного документа.

Заявление подается плательщиком в территориальный орган ГНС по месту администрирования (учета) по ошибке и/или излишне уплаченной сумме.

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