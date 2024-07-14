$10 000 за непригодность к военной службе: заместитель командира воинской части организовал схему

В Днепропетровской области полицейские ликвидировали коррупционную схему.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что ликвидировали схему получения мужчинами призывного возраста фейковых медицинских документов, которые позволили бы снять лицо с военного учета по состоянию здоровья.

Организовали схему заместитель командира воинской части и экс-военнослужащий – жители Кривого Рога.

Как установили правоохранители, имея влияние на должностных лиц военно-врачебной комиссии, дельцы помогали мужчинам получить законные основания для уклонения от мобилизации.

Согласно схеме, фигуранты помогали получить медсправку с фиктивным диагнозом «клиента» и в дальнейшем соответствующего вывода ВВК. За бумажку с отметкой «непригодный к военной службе», позволявший исключить лиц из военного учета, брали по 10 000 долларов.

11 июля полицейские на территории одной из городских больниц задержали служащего воинской части и его подельника сразу после получения неправомерной выгоды. 10 000 долларов изъято из автомобиля одного из злоумышленников.

Оба фигуранта уже задержаны и им сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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