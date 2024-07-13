Практика судов
  1. В Украине

Пакет с колбасой и 120-сантиметровый игрушечный олень: что забывали пассажиры УЗ с начала года

12:59, 13 июля 2024
В январе-июне этого года пассажиры 8 188 раз обращались в контакт-центр УЗ с просьбами найти потерянные вещи.
Пакет с колбасой и 120-сантиметровый игрушечный олень: что забывали пассажиры УЗ с начала года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как говорят в Укрзализныце, около 70% вещей, забытых в поездах во время путешествия, железнодорожники находят и возвращают владельцам. И если так произошло, что пассажиры потеряли во время поездки важную вещь, специалисты УЗ оперативно помогут найти ее и вернуть. Обратиться за помощью можно здесь – ссылка.

В январе-июне этого года пассажиры 8 188 раз обращались в контакт-центр Укрзализныци с просьбами найти потерянные вещи — это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

УЗ продолжает «коллекционировать» случаи поисков разных интересных вещей, и в этом году в топе таковы:

  • игрушечный олень 120 см высотой,
  • пакет с 8 палками колбасы,
  • торты,
  • паспорт на имплант,
  • ведро клубники,
  • смычок от скрипки в голубовато-бирюзовом полотенце.

«Многочисленные капы для зубов разных размеров и калибров уже перестали считать – их оставляют в поезде с невероятной регулярностью», – говорят в УЗ.

Список менее экзотических вещей, которые пассажиры любят оставить в память о себе в поезде, таков: кошельки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы, украшения и ключи.

«Поэтому перед окончанием поездки советуем посмотреть, на вверенном ли им месте все диадемы с бриллиантами, номерные знаки и лицензии на продажу алкоголя, которые можно было случайно оставить в поезде», - шутят в Укрзализныце.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин отсрочил взятие на военный учет студентов, выехавших за границу с ТОТ или территории активных боевых действий

Лицам, выбывшим за границу с временно оккупированной территории и территорий активных боевых действий, и планирующих зачисление на обучение, отсрочили постановку на военный учет, но в другие нормы постановления изменения не внесли.

Кому передавать – определит ГСА: стала известна финальная редакция закона о передаче дел ОАСК другим админсудам

Также ГСА определит, когда закон о передаче дел Окружного админсуда Киева вступит в силу.

Верховный Суд объяснил, можно ли членов МСЭК осудить за получение взятки в понимании примечания к статье 369-2 УК

Председатель и члены МСЭК являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, в понимании примечания к статье 369-2 УК о злоупотреблении влиянием – Верховный Суд.

В Верховной Раде вернулись к обсуждению законопроекта о запрете использования Telegram чиновникам, если тот не предоставит Нацсовету структуру собственности

Комитеты Верховной Рады обсудили законопроект Николая Княжицкого о регулировании Telegram в Украине.

Приложение Резерв+ разрабатывали на донорские средства – в Минобороны объяснили, есть ли в этой связи у Украины дополнительные обязательства

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко объяснила, почему приложение Резерв+ разрабатывали на донорские средства и имеет ли Украина по этому поводу дополнительные обязательства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області