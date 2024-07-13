Пакет с колбасой и 120-сантиметровый игрушечный олень: что забывали пассажиры УЗ с начала года

В январе-июне этого года пассажиры 8 188 раз обращались в контакт-центр УЗ с просьбами найти потерянные вещи.

Как говорят в Укрзализныце, около 70% вещей, забытых в поездах во время путешествия, железнодорожники находят и возвращают владельцам. И если так произошло, что пассажиры потеряли во время поездки важную вещь, специалисты УЗ оперативно помогут найти ее и вернуть. Обратиться за помощью можно здесь – ссылка.

В январе-июне этого года пассажиры 8 188 раз обращались в контакт-центр Укрзализныци с просьбами найти потерянные вещи — это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

УЗ продолжает «коллекционировать» случаи поисков разных интересных вещей, и в этом году в топе таковы:

игрушечный олень 120 см высотой,

пакет с 8 палками колбасы,

торты,

паспорт на имплант,

ведро клубники,

смычок от скрипки в голубовато-бирюзовом полотенце.

«Многочисленные капы для зубов разных размеров и калибров уже перестали считать – их оставляют в поезде с невероятной регулярностью», – говорят в УЗ.

Список менее экзотических вещей, которые пассажиры любят оставить в память о себе в поезде, таков: кошельки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы, украшения и ключи.

«Поэтому перед окончанием поездки советуем посмотреть, на вверенном ли им месте все диадемы с бриллиантами, номерные знаки и лицензии на продажу алкоголя, которые можно было случайно оставить в поезде», - шутят в Укрзализныце.

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