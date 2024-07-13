Пакет з ковбасою та 120-сантиметровий іграшковий олень: що забували пасажири УЗ з початку року

У січні-червні цього року пасажири 8 188 разів звертались до контакт-центру УЗ з проханнями знайти загублені речі

Як кажуть в Укрзалізниці, близько 70% речей, забутих у поїздах під час мандрівки, залізничники знаходять і повертають власникам. І якщо так сталося, що пасажири загубили під час поїздки важливу річ, то спеціалісти УЗ оперативно допоможуть знайти її та повернути. Звернутися за допомогою можна тут – посилання.

У січні-червні цього року пасажири 8 188 разів звертались до контакт-центру Укрзалізниці з проханнями знайти загублені речі — це майже вдвічі більше, ніж за той же період минулоріч.

УЗ продовжує «колекціонувати» випадки пошуків різних цікавих речей, і цього року в топі такі:

іграшковий олень 120 см заввишки,

пакет з 8 палками ковбаси,

торти,

паспорт на імплант,

відро полуниці,

смичок від скрипки в блакитно-бірюзовому рушнику.

«Численні капи для зубів різних розмірів та калібрів уже перестали рахувати — їх залишають у поїзді з неймовірною регулярністю», - кажуть в УЗ.

Перелік менш екзотичних речей, які пасажири люблять залишити на згадку про себе у поїзді, такий: гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси та ключі.

«Тож перед закінченням поїздки радимо подивитись, чи на ввіреному їм місці всі діадеми з діамантами, номерні знаки та ліцензії на продаж алкоголю, які можна було випадково залишити в поїзді», - жартують в Укрзалізниці.

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