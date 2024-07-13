В Укренерго оновили застосування графіків відключень світла 13 липня

З 14:00 обмеження споживання електроенергії будуть діяти для трьох черг.

У суботу, 13 липня, обмеження споживання електроенергії будуть діяти для трьох черг з 14:00 до кінця доби. Раніше планувалося, що обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно з 6:00 до 19:00.

Про це повідомили в Укренерго.

Як зазначається, причиною посилення обмежень є аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання.

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