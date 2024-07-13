В Укрэнерго обновили применение графиков отключений света 13 июля

С 14:00 ограничения потребления электроэнергии будут действовать для трех очередей.

В субботу, 13 июля, ограничения потребления электроэнергии будут действовать для трех очередей с 14:00 до конца суток. Ранее планировалось, что облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно с 6:00 до 19:00.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Как отмечается, причиной усиления ограничений является аномальная жара и выше от прогнозного уровень потребления.

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